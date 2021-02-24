Galatasaray'a Bomba Transfer

Galatasaray'dan bir transfer haberi daha geldi, bu sezon şampiyonluk mücadelesinden zafer kazanarak ayrılmak isteyen Galatasaray devre arasında yapmış olduğu transferlerden adından sıklıkla söz ettirmişti. Sarı-kırmızılı takımın transferi Mostafa Mohamed, başarısı ile sahada ses getirirken Galatasaray bir yıldız oyuncuyu daha transfer etmek niyetinde olduğu ortaya çıktı. Scout ekibinin 23 yaşındaki genç futbolcusu için olumlu hava esiyor.

Galatasaray, Spor Toto Lig’de 54 puan ile zirvede yer alıyor zirveyi kaptırma gibi bir niyeti bulunmayan, sarı-kırmızılı takım bu mücadeleden tek başına şampiyon olarak ayrılmak istiyor.

Takımın ara transfer döneminde yapmış olduğu 5 takviye ile kadrosunu oldukça güçlendirmişti. Sarı-kırmızılı takım şimdiden gelecek sezon için araştırmalara ve çalışmalara başladı. Mısır'ın Zamalek ekibinden bir buçuk yıllığına kiralanmış olan ve sahadaki performansı ve bütün dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohammed’in ardından sarı-kırmızılı takım tekrardan yönünü Mısır'a doğru çevirdi.

Galatasaray'ın, transfer etmek istediği isim listesine Aliou Dieng’de girdi. Sarı-kırmızılı takımın, Mostafa Mohammed'i izlediği esnada performansı ile gözleri kendine çeviren Malili ön libero, El Ahly formasını giyiyor. Scout ekibinin 23 yaşındaki genç futbolcusu Dieng’le ilgili olarak, teknik heyete olumlu bir rapor hazırlanıp sunulduğu öğrenildi.

Mali milli takımı formasını 12 defa giyen Yıldız futbolcu konusunda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in verecek olduğu karar bekleniyor. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda ise resmi işlemler akabinde hemen başlayacak.

El Ahly, bundan 2 yıl önce 2019'da yıldız futbolcu Aliou Dieng’i Transfer etmek için Cezayir Kulübü MC Alger’e 1.1 milyon Euro ödemişti.

Bu sezon oynamış olduğu 16 resmi maçta, 1 golü bulunan, bir de Asist yapan Yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dieng’in 4 milyon Euro’ya transfer edilebileceği söyleniyor.

Gözler ise şimdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çevrildi. Fatih Terim'in verecek olduğu karara göre transfer işlemleri başlayacak.