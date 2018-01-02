Galatasaray'a Badou Ndiaye için rekor teklif !

Sezon başında yüksek bonservis bedeli ödendiği için tartışmalara neden olan Ndiaye için Çin kulüplerinden rekor teklifler geliyor.İddialara göre Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti.

İngiliz kulüpleri Stoke City ile West Ham da Ndiaye ile ilgilendiği için sarı-kırmızılı kulüp kesenin ağzını açmış ve Ndiaye de gösterdiği üstün performansla ücretinin hakkını vermişti..

Galatasaray Yönetimi'nin ise bu teklif karşısında nasıl bir yol izliyeceği ise merak konusu oldu.Çünkü teknik direktör Fatih Terim'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. .