Galatasaray'a ağır fatura ! Tam 8 milyon euro

Nigel de Jong’a 2.5 milyon Euro, Hakan Balta’ya 1 milyon 250 bin Euro, Umut Gündoğan’a 1 milyon 800 bin TL ve Endoğan Adili’ye ise yıllık 250 bin Euro ücret ödemek zorunda olan Galatasaray'ın, bu oyuncuları kadro dışı bırakma operasyonu da bir işe yaramadı.

DE JONG GİTMİYOR

Kadro dışı bırakılmalarına karşın gitmeyi reddeden bu oyunculardan özellikle De Jong, Avrupa’da transfer döneminin 1 Eylül’de kapanması nedeniyle elde kaldı. Diğer oyuncular için Türkiye’deki 8 Eylül tarihi son bir şans olarak görülürken, bu isimlerin kendilerine daha düşük ücret teklif eden kulüplere gitmek yerine, sözleşmelerinin fesh edilip paralarını bu şekilde tahsil etmeyi bekledikleri ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar, kadro dışı bırakılmasa da kendilerine kulüp bulamayan Tarık Çamdal ve Donk’un takımda kalması halinde 8 milyon Euro’luk bir faturayla karşı karşıya kalacak.