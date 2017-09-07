Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109743
ALTIN
147.664
DOLAR
3.4099
STERLİN
4.4602
EURO
4.0883
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm giydi!
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm...
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da çoğu çocuk onlarca insan boğuldu
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da...
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu paylaştı
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın...
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar geliyor!
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar...
Moda dünyasında artık 34 bedene yer yok
Moda dünyasında artık 34 bedene...

Galatasaray'a ağır fatura ! Tam 8 milyon euro

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulamayan futbolcuların alacakları dudak uçuklattı.Elde kalan futbolcuların maliyeti 8 milyon euro oldu

07 Eylül 2017 Perşembe 13:47
Galatasaray'a ağır fatura ! Tam 8 milyon euro

Nigel de Jong’a 2.5 milyon Euro, Hakan Balta’ya 1 milyon 250 bin Euro, Umut Gündoğan’a 1 milyon 800 bin TL ve Endoğan Adili’ye ise yıllık 250 bin Euro ücret ödemek zorunda olan Galatasaray'ın, bu oyuncuları kadro dışı bırakma operasyonu da bir işe yaramadı.

DE JONG GİTMİYOR

Kadro dışı bırakılmalarına karşın gitmeyi reddeden bu oyunculardan özellikle De Jong, Avrupa’da transfer döneminin 1 Eylül’de kapanması nedeniyle elde kaldı. Diğer oyuncular için Türkiye’deki 8 Eylül tarihi son bir şans olarak görülürken, bu isimlerin kendilerine daha düşük ücret teklif eden kulüplere gitmek yerine, sözleşmelerinin fesh edilip paralarını bu şekilde tahsil etmeyi bekledikleri ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar, kadro dışı bırakılmasa da kendilerine kulüp bulamayan Tarık Çamdal ve Donk’un takımda kalması halinde 8 milyon Euro’luk bir faturayla karşı karşıya kalacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Fernando Muslera'nın yedeğini buldu !
Galatasaray Fernando Muslera'nın yedeğini buldu !
Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi !
Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi !
Barcelona'dan Arda Turan açıklaması Arda Turan sakatlandı !
Barcelona'dan Arda Turan açıklaması Arda Turan sakatlandı !
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatlar yaşanıyor Tam 10 milyon euro !
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatlar yaşanıyor Tam 10 milyon euro !
Bursaspor teknik direktörü Le Guen'den Volkan Şen açıklaması !
Bursaspor teknik direktörü Le Guen'den Volkan Şen açıklaması !
David Silva Fenerbahçe'de !
David Silva Fenerbahçe'de !
Volkan Şen Trabzonspor'da
Volkan Şen Trabzonspor'da
Fenerbahçe'nin istediği yıldız Göztepe ile anlaştı !
Fenerbahçe'nin istediği yıldız Göztepe ile anlaştı !
Trabzonspor genç yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti !
Trabzonspor genç yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim