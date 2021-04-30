Galatasaray 2 Yıldızı ile Yollarını Ayıracak

Galatasaray'ın son 4 haftaya girerken lider takım olan Beşiktaş ile arasında 6 puan fark bulunduğu biliniyordu. Bunun yanı sıra sarı-kırmızılılar şampiyonluk hesapları yaparken diğer taraftan da gelecek sezonun transfer planlaması üzerine çalışıyor. Ünlü isim Fatih Terim ise ortaya atılan ayrılık iddialarının tersi yönünde gelecek sezonda da Galatasaray'ın başında kalacak gibi düzenlemeler gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Galatasaray takımının en çok maaş alan 2 yıldızlı ile yolların ayrılması gibi bir durum söz konusu. Fatih Terim, Galatasaray takımının gelecek sezonun kadrosunu belirledi ve takım hakkında yeni gelişmeler öğrenilmeye devam edildi.

Sarı-kırmızılılar ile ilgili gelen son dakika haberlerine göre Etebo, Saracchi, Martin Linnes ve Ozornwafor isimli oyuncular ile yolların kesin olarak ayrılacağı bilgisi öğrenildi. Aynı zamanda Fatih Terim’in, gelmiş olduğu ilk günden beri sakatlıklar yaşayan Radamel Falcao yerine Mostafa Mohamed'i transfer ettirdiği öğrenildi. Mustafa ve Halil Dervişoğlu'nun 10 servislerinin alınmasının da Fatih Terim tarafından istendiği öğrenildi.

Diğer taraftan ünlü isimler Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli, sözleşmelerinin son gününe kadar Galatasaray'da kalmak istemekte. Ancak Feghouli, sarı-kırmızılılar için gözden çıkan isimler arasında yer alıyor. Yönetim ise bir tasarruf yapmak için iki oyuncuyu göndermek istemekte. İlgili isimlerin maaşlarının çok ciddi olması sebebiyle takım bu isimlerden bonservis bedeli elde etmeyi gözden çıkardı ve bu gelişme ile en azından maaş sıkıntısından kurtulmayı düşündü.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim yoluna genç oyuncular ile devam etmek istediğini belirtti. Falcao için takıma gelmiş olduğu ilk günden beri kendisinden beklenen performansı gösterememesi sebebiyle sözleşmesinin 2022 yılının Haziran ayında sona ereceği öğrenildi. Takım oyuncusunun menajerine de bir kulüp bulması için mesajı iletti.

Kolombiyalı olduğu öğrenilen golcünün bu sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giydiği ve oynamış olduğu maçlarda 8 kez gol attı açıklandı.