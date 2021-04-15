Futbolda Şike Kumpası Davasında Savcıdan Rekor Hapis Cezası İstemi

88 sanığın yargılandığı futbolda şike kumpası davasında adım adım sona geliniyor. Sanıklar hakkında rekor hapis cezaları istendi.

Futbolda Şike Kumpası Davasında Savcıdan Rekor Hapis Cezası İstemi

Dosya İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mütalaada, sanıkların önce şikenin altyapısını hazırlayarak algı oluşturmaya çalıştıkları vurgulanarak bu kapsamda, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı  olan Hidayet Karaca'nın haberleşmenin gizliliğini ihlali azmettirme, kişiler arasında  gerçekleşen konuşmaların dinlenmesi ve Bu konuşmaların kayda alınmasını, resmi belge  sahteciliği yapmak ve iftirayı azmettirme gibi büyük suçlardan 893 yıldan 2 bin 445 yıla kadar  hapis istemi ile,  Fethullah Gülen Terör Örgütü sanığı  olan eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ında işlemiş olduğu benzer suçlar nedeni ile 3 bin 111 yıla kadar hapis  ile cezalandırılması istendi.

Hazırlamış olduğu tutanakta "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddia edilen polis memuru Lokman Yanık'ın ise 391 yılda kadar hapisle cezalandırılması, 16 sanığın ise örgüt üyeliğinden beraat edilmesi istendi.

Mütalaada, bazı sanıkların çeşitli suçlardan değişen oranlar ile hapis cezasına çarptırılması istemi yapılırken, 16 sanığın FETÖ kapsamı içerisinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat edilmesi talep edilirken, işlenen diğer suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, 9 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan karar verilmesine ve diğer suçlardan ise ceza verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm kurulması istendi.

Bütün sanıkların, hukuki unsur durumları oluşmadığından "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından beraat edilmesi yönünde karar verilmesi öngörülen mütalaada, sanıklar İbrahim Emre ve Furkan Durmaz'ın tutukluluk durumlarının devam etmesi talep edildi.

Sarı- Larcivertli Takımdan Açıklama

Mütalaaya Fenerbahçe Spor Kulübü'nden  konuya ilişkin açıklama geldi.  Sarı-lacivertli kulübün avukatı olan Naim Karakaya, mütalaanın kumpas olgusunun ispatlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

3 Temmuz 2011  tarihinde başlatılan operasyonun  sonrasında  sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında  bulunduğu,  spor konusunda uzman çok sayıda kişi, yönetici ve futbolcu tutuklanmıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İpek Bağrıaçık Kimdir? Yaşı, Dizileri ve Hayatı
İpek Bağrıaçık Kimdir? Yaşı, Dizileri ve Hayatı
  1. MAGAZİN