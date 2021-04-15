Futbolda Şike Kumpası Davasında Savcıdan Rekor Hapis Cezası İstemi

Dosya İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mütalaada, sanıkların önce şikenin altyapısını hazırlayarak algı oluşturmaya çalıştıkları vurgulanarak bu kapsamda, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı olan Hidayet Karaca'nın haberleşmenin gizliliğini ihlali azmettirme, kişiler arasında gerçekleşen konuşmaların dinlenmesi ve Bu konuşmaların kayda alınmasını, resmi belge sahteciliği yapmak ve iftirayı azmettirme gibi büyük suçlardan 893 yıldan 2 bin 445 yıla kadar hapis istemi ile, Fethullah Gülen Terör Örgütü sanığı olan eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ında işlemiş olduğu benzer suçlar nedeni ile 3 bin 111 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Hazırlamış olduğu tutanakta "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddia edilen polis memuru Lokman Yanık'ın ise 391 yılda kadar hapisle cezalandırılması, 16 sanığın ise örgüt üyeliğinden beraat edilmesi istendi.

Mütalaada, bazı sanıkların çeşitli suçlardan değişen oranlar ile hapis cezasına çarptırılması istemi yapılırken, 16 sanığın FETÖ kapsamı içerisinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat edilmesi talep edilirken, işlenen diğer suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, 9 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan karar verilmesine ve diğer suçlardan ise ceza verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm kurulması istendi.

Bütün sanıkların, hukuki unsur durumları oluşmadığından "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından beraat edilmesi yönünde karar verilmesi öngörülen mütalaada, sanıklar İbrahim Emre ve Furkan Durmaz'ın tutukluluk durumlarının devam etmesi talep edildi.

Sarı- Larcivertli Takımdan Açıklama

Mütalaaya Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün avukatı olan Naim Karakaya, mütalaanın kumpas olgusunun ispatlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

3 Temmuz 2011 tarihinde başlatılan operasyonun sonrasında sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu, spor konusunda uzman çok sayıda kişi, yönetici ve futbolcu tutuklanmıştı.