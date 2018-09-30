Futbolda örnek tablo

Adana Demirspor taraftarları Eskişehirsporlu konukları ağırladı

Sude UÇAROĞLU / ADANA, () - TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta mücadelesinde sahasında Eskişehirspor'u konuk eden Adana Demirsporlu taraflar rakip takımın taraftarlarıyla mangal keyfi yaptı.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi 2 otobüs ile Adana'ya gelen Eskişehirlisporlu tarafları Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği üyeleri karşıladı. Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarına götürülen konuk taraftarlara mangal partisi organize edildi.

Üzerlerinde mavi lacivert ve siyah kırmızı formalar olan taraftarlar birlikte mangalın başına geçti. Yaklaşık 3 saat mangal keyfi yapan taraflardan bu dostluğun tüm Türkiye'de yaşanmasını istedi.

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