Futbolda Barcagate skandalı: Üst düzey yöneticiler gözaltında!

Katalan futbol devi Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun pazartesi günü tutuklanmasıyla beraber futboldaki "Barcagate skandalı" yeni bir aşamaya evrildi. "I3 Ventures" isimli bir firmaya en az 1 milyon dolar para ödeyerek sosyal medyada sahte hesaplar açılmasını sağlayan eski Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, bazı futbolcuları karalamak için gizli bir kampanya yürüttüğü belirtiliyor.

Kendisine karşı gelen futbolcular ve yöneticiler üzerinde asılsız söylentiler ortaya çıkararak baskı kurduğu öne sürülen Bartomeu'nun, kulüp fonlarını şahsi niyetleri için kullandığı belirtiliyor.

Kulübün üst düzey yöneticileri gözaltında!

Eski başkan Bartomeu ve yönetimi hakkında geçen yıl Şubat ayında soruşturma başlatan ekipler bazı ikna edici kanıtlara ulaştı. Elde edilen bazı kanıtlara göre 2017 yılında takımın futbolcuları olan Lionel Messi ve Gerard Pique ile 2016 yılından beri Manchester City'nin başında olan eski Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola hakkında karalama kampanyasının başlatıldığı belirlendi. Söz konusu iddialarla ilgili bazı kanıtlara ulaşan polis ekipleri, Barcelona'nın dev stadı Camp Nou'da arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda kulüp CEO'su Oscar Grau, hukuk işlerinden sorumlu yönetici Roman Gomez Ponti ile bir başka yöneticinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bartomeu, o şirket ile ilişkisini kabul etti!

Bartomeu, sosyal medyada sahte hesaplar oluşturarak oyuncuların imajını bozmaya çalışan "I3 Ventures" adlı şirket ile ilişkisinin bulunduğunu kabul etti. Ancak gözaltına alınan eski başkan, "Alter Sports", "Sports Leaks" ile "Justicia y Dialogo en el Deporte" gibi futbolcuları karalayan hesaplarla bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlarda bazı oyuncular ile aileleri hakkında karalayıcı haberler ve iddialar yer alıyordu.

Olaya neden "Barcagate skandalı" deniliyor?

Peki bu skandala neden "Barcagate skandalı" ismi verildi? 1972 yılında ABD'de "Demokratik Ulusal Komite merkezindeki Watergate ofisinde" gerçekleşen bir hırsızlık vakasına karışan kişilerin ABD Başkanı Richard Nixon'ın seçim ekibinde yer aldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırma sonrası hırsızlık vakasının, Nixon tarafından seçimi kazanmak için planlanmış bir girişim olduğu ortaya çıkarılmıştı. Tarihe "Watergate skandalı" olarak geçen sürecin sonucunda Richard Nixon, başkanlık yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 14:10