Futbol tarihine geçen taraftar: Steve Davies!

Futbol tutkunu olan herkes maç izlerken başka bir psikolojiye girildiğini bilir. En nazik insanların bile heyecanlı bir karşılaşmayı takip ederken kendinden geçtiği olmuştur. Buna teknik direktörün aslında ne yapması gerektiğini söyleyenler, futbolcunun attığı pası ya da atamadığı golü eleştirenler de dahildir. "Topa öyle mi vurulur", "Bu maçta 3-5-2 olmaz hoca istifa", "Topun arkasına geçmemiz lazım", "Bu adamı halı saha maçına bile çağırmam" ya da "üçüncü bölgede baskı kurmamız lazım" gibi serzenişler zaman zaman her futbol tutkununun kulağına çalınır.

Futbolda bundan sonra eşi benzerine bir daha rastlanmayacak olay 1994 yılında İngiltere'de meydana geldi. İngiltere Premier Lig'de daha sonra Tottenham, Southampton ve QPR gibi takımların antrenörlüğünü üstlenecek Harry Redknapp, 1994 yılında da West Ham'ın yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu. Redknapp daha sonra 2001 yılına kadar takımın teknik direktörü olacaktı. Henüz yardımcı antrenör olduğu 1994 yılında Redknapp'ın takımı West Ham sezon öncesi hazırlığı kapsamında Oxford United ile bir hazırlık maçı yapıyordu. West Ham'ın bir türlü gol bulamaması üzerine taraftarlar hayal kırıklığına uğruyor ve gol tezahüratları yapıyordu. Maçın ilerleyen dakikalarında gerçekleşen olay ise futbolda eşi benzeri görülmemiş bir çılgınlık olacaktı.

"Çok biliyorsan sen çık oyna"

Yardımcı antrenör olarak kendisini ispatlamaya çalışan Harry Redknapp, bu hazırlık maçına takımı çıkaran kişiydi. Teknik bilgilerini göstermek isteyen Redknapp'ın takımı ise bir türlü beklenen performansı gösteremiyordu. Yukarıda bahsi geçen "her şeyi bilen taraftarlardan biri" yedek kulübesinin hemen arkasından takıma direktifler veriyordu. Taraftarın söylediği her şeyi duyan Harry Redknapp sonunda patladı. İlk yarı boyunca takıma direktifler veren ve futbolcu Lee Chapman'a küfürler yağdıran taraftara sinirlenen Redknapp, taraftara tarihe geçecek bir tepki verdi. Redknapp'ın "Çok biliyorsan sen çık oyna, daha iyi oynayabilir misin?" şeklindeki sitemle karışık teklifine taraftardan olumlu cevap geldi.

"Nasıl duymazsınız, bu adam Bulgaristan'ın yıldızı Tittyshev"

Devre arasında maça hazırlanan taraftar 27 yaşındaki Steve Davies'di. İkinci yarı maça çıkan tanımadıkları kişiyi Redknapp'a soran gazeteciler, "Nasıl duymazsınız! Bu adam Bulgaristan'ın Dünya Kupası'ndaki yıldızı Tittyshev" cevabını aldılar ancak beklenmedik bir durum gerçekleşti.

İlk yarı takıma direktifler yağdıran 27 yaşındaki taraftar Steve Davis, ikinci yarı gol atarak herkesi şaşırttı. Takımı yeterli görmeyince, futbolcu bile olmayan taraftarı sahaya çıkarıp bir de gol attıran Harry Redknapp'ın teknik ve analiz yetenekleri maçın ardından göğe çıkarılıyordu. Profesyonel futbolda bir daha yaşanmayacak bu garip olay, futbol tarihinin tozlu ve renkli sayfalarına geçmiş oldu.