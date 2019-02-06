Futbol camiasından Fatih Terim'e başsağlığı mesajları

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray kulüpleri, Fatih

Terim'in babası Talat Terim'in vefat etmesi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Başsağlığı mesajları şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU

A Milli Futbol Takımımızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

BEŞİKTAŞ

Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, Terim Ailesi'ne ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

GALATASARAY

Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

FENERBAHÇE

Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Yüce Allah'tan rahmet; Fatih Terim'e, ailesine, yakınlarına ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyoruz.

TRABZONSPOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

ANKARAGÜCÜ

Eski Teknik Direktörlerimizden Fatih Terim'in değerli babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim ve ailesine başsağlığı dileriz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’in kıymetli babası Talat Terim’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, başta Fatih Terim olmak üzere ailesine sabırlar diliyoruz.