Ford Store Levoranta Sastamala - İstanbul BBSK: 2-3

İSTANBUL,() -

SALON: Vexve Arena

HAKEMLER: Marc Bloemhard (Hollanda), Vladimir Oleynik (Rusya)

SASTAMALA: Sivula, Jansen, Esko, Kunnari, Siirila, Greene, Barbosa (L) (Sundberg, Nikula)

İSTANBUL BBSK: Burak, Uğur, Metin, Gökhan, İbrahim, Murat, Nuri (L), Erdem (L) (Caner, Kadir, Özkan)

SETLER: 25-22, 19-25, 25-16, 21-25, 15-17

SÜRE: 118 dakika (27',25',21',24',21')

2018 CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul BBSK, 1'inci Tur ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın Ford Store Levoranta Sastamala takımına konuk oldu. Finlandiya'nın Sastamala kentinde bulunan Vexve Arena'da oynanan mücadelede İstanbul BBSK, rakibini 22-25, 25-19, 16-25, 25-21 ve 17-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Bu müsabakanın rövanşı ise 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 17.00'da İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

