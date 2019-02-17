Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Antalya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası final maçında Güney Koreli rakibi Cho J.H'yi 40-21 mağlup ederek Türkiye etabı şampiyonu oldu
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Antalya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası final maçında Güney Koreli rakibi Cho J.H'yi 40-21 mağlup ederek Türkiye etabı şampiyonu oldu
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Antalya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası final maçında Güney Koreli rakibi Cho J.H'yi 40-21 mağlup ederek Türkiye etabı şampiyonu oldu