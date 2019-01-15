Boluspor ile Galatasaray arasında bugün saat 19.50'de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi.
Boluspor ile Galatasaray arasında bugün saat 19.50'de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi.
Boluspor ile Galatasaray arasında bugün saat 19.50'de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi.