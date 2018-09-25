2018 FIBA Dünya Şampiyonası B Grubu son maçında Avustralya’ya 90-64 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final için çapraz eşleşmede Fransa ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek
2018 FIBA Dünya Şampiyonası B Grubu son maçında Avustralya’ya 90-64 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final için çapraz eşleşmede Fransa ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek
2018 FIBA Dünya Şampiyonası B Grubu son maçında Avustralya’ya 90-64 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final için çapraz eşleşmede Fransa ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek