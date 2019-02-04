Finike üç puanı tek golle aldı

Ahmet ACAR/ANTALYA, () - ANTALYA Süper Amatör'de ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Finike Belediyespor deplasmanda Antalya Halspor'u tek golle yenerek üç puanın sahibi oldu.

İzzet Balaban, Fırat Olgun, Turan Kabadayı hakem üçlüsünün yönettiği maç Antalya Halspor'un vuruşu ile başladı. Çok kötü bir zeminde oynanan maçın ilk yarım saatinde iki takım da pozisyon bulamadı. Maçın 35. dakikasında Halspor'dan Ömer Ali'nin nefis şutunu, Finike kalecisi Abdullah köşeden çıkardı. İlk yarı başka pozisyon olmayınca 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya Finikespor daha atak başladı. Maçın 47. dakikasında Finikespor'dan Yiğit ceza sahası dışından attığı şutla takımını deplasmanda öne geçiren golü attı: 0-1. Maçın 61. dakikasındaki Finikespor atağında Haluk net gol pozisyonunda topu auta attı. 69. dakikadaki Halspor atağında Çağdaş, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Abdullah net golü çıkardı. Maçın 75. dakikasında Halspor kalecisiyle çarpışan Finikespor'dan Muhammet ambulansla hastaneye götürüldü. Maçın son 10 dakikasında Halspor gol için yüklendi. Ancak gol atmayı başaramadı. Maç Finikespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Finike puanını 20'ye çıkararak ligde 6. sıraya yükseldi. Antalya Halspor ise 12 puanda kaldı.

Maçta Antalya Halspor'dan Emrah, Mehmet Barış ve Çağdaş, Finike Belediyespor'dan Sinan, Sercan ve Haluk sarı kart gören futbolcular oldu.

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