Finike'den gol yağmuru

Ahmet ACAR/ANTALYA, () - ANTALYA Süper Amatör'de Finike Belediyespor deplasmanda Erdem Gençlik ve Spor'u 7-0 yendi.

Zeytinköy 2. nolu sahada oynanan maçı Mazlum Doğan Bodur, Meriç Küçükyılmaz ve Samet Sevinç hakem üçlüsü yönetti. Maç Erdem Gençlik ve Spor'un vuruşuyla başladı. Finikespor zayıf rakibi karşısında maça çok hızlı başladı. Maçın 7 ve 10. dakikalarında Finikespor'dan Ramazan çaprazdan attığı sert şutlarla attığı iki golle skoru 2-0'a getirdi. Maçın 16. dakikasından Finikespor'un kazandığı penaltıyı kullanan Ramazan, topu ağlara göndererek takımının ve kendisinin üçüncü golünü attı: 0-3. Maçın 37 ve 40. dakikalarında Finikespor'dan Sercan attığı iki golle farkı 5'e çıkardı: 0-5. Maçın 43. dakikasında Finikespor'dan Yiğit durumu 6-0 yapan golü attı. İlk yarı 6-0 Finikespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkici yarıda Finikespor 6-0'ın verdiği rahatlıkla orta sahada top çevirdi. Maçın 75. dakikasında Finikespor bir penaltı daha kazandı. Atışı kullanan Muhammet topu ağlara göndererek durumu 7-0 yaptı. Maç da bu skorla tamamlandı. Bu sonuçla Finike Belediyespor puanını 18'e çıkararak ligde 7. sıraya yükseldi. Erdem Gençlik ve Spor ise ligde henüz puan alamadı. Maçta Finikespor'dan Ramazan, Sercan, Yiğit ve Muhammet sarı kart gören futbolcular oldu.

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