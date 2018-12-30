Finike'den Beymelek'e 5 gol

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA Süper Amatör Lig'de mücadele eden Beymelek Belediyespor ile Finike Belediyespor'a hazırlık maçında 5-2 yenildi.

İlk yarıyı 13 puanla 9. sırada bitiren Finike Belediyespor, 11 puanla 12. sırada yer alan Demre Beymelekspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Demre Stadı'nda oynanan maçı Demresporlu futbolcu Murat Polat yönetti. Maç, Beymelek'in vuruşuyla başladı. Maçın 5. dakikasındaki Finike atağında Burak topu ağlara göndererek takımını 1- 0 öne geçiren golü attı. Maçın 18. dakikasında Burak durumu 2-0 yapan golü kaydetti. 22. dakikada Beymelek Belediyespor'dan Arat müsait pozisyondan yararlanamadı. Finike maçın 38. dakikasında Ramazan, 45. dakikasında Yiğit'le iki pozisyondan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı 2-0 Finikespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 48. dakikasında Beymelek'ten Mustafa'nın şutunu kaleci kornere attı. 52. dakikada Beymelek'ten Durdali'nin şutu direkten döndü. 57. dakikadaki Beymelek atağında Araz durumu 2-1 yapan golü attı. Golden sonra Finike atak oynamaya başladı. Finike'den Ramazan ve Yiğit attığı gollerde durumu 5-1 yaptı. Beymelek'in kazandığı penaltıyı kullanan Özgür durumu 5-2 yapan golü attı. Maç da bu skorla sona erdi.

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