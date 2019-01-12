Finike'de voleybol müsabakaları yapıldı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Müsabakaları tamamlandı.

Finike Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara genç kızlarda 5 takım, 50 sporcu, genç erkeklerde 3 takım, 32 sporcu, yıldız kızlarda 9 takım, 88 sporcu, yıldız erkeklerde 3 takım, 26 sporcu katıldı. 4-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen voleybol müsabakalarını Antalya Voleybol İl Temsilciliği'ne bağlı ulusal hakemler yönetti.

Voleybol müsabakalarında yıldız kızlarda Çavdır Ortaokulu birinci, Özel Sancak Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Özel Sancak Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, genç erkeklerde ise Gıyasettin Keyhüsrev Lisesi birinci, Finike Anadolu Lisesi ikinci, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Genç kızlarda sıralama değişmedi; Gıyasettin Keyhüsrev Lisesi birinci, Finike Anadolu Lisesi ikinci, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müsabakaları üçüncü tamamladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Fikret Özen, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaların toplu ödül töreninde verileceğini belirterek, sporculara ve müsabakaların gerçekleştirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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