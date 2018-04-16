Finike'de başpehlivan Orhan Okulu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, ()

Antalya'nın Finike ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen Altın Portakal Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Finike Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Altın Portakal Yağlı Güreşleri, Finike 100'üncü Yıl Stadı'nda yapıldı. Güreşleri, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, Altın Portakal Yağlı Güreşleri ağası Muzaffer Kemençe, kurum amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda güreş sever izledi.

Yaklaşık bin güreşçinin katıldığı müsabakalarda başpehlivanlık mücadelesi Orhan Okulu ile Salih Erinç arasında geçti. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan Orhan Okulu başpehlivan oldu. Güreş ağalığı için yapılan açık artırmada 140 bin lira ödemeyi taahhüt eden inşaat firması sahibi iş insanı Yücel Aytekin, Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri'nin ağası oldu. 3 yıl üst üste güreş ağalığı yapan Muzaffer Kemençe'ye altın kemer takıldı.

Güreşlerde; başaltı birincisi Hasan Borucu, büyük orta boy birincisi Mevlüt Köken, küçük orta büyük boy birincisi Yusuf Minta, küçük orta küçük boy birincisi Serkan Dedemoğlu, deste büyük boy birincisi Atakan Makas, deste orta boy birincisi Celal Bayar Çilenker, deste küçük boy birincisi Aziz Körk, ayak boy birincisi Muhammet Ocak, tozkoparan birincisi Ozan Kıl, teşvik 2 birincisi Serhat Atalay, teşvik 1 birincisi Muhammet Enes Özer, minik 2 birincisi Mustafa Ali Yalçın ve minik 1 birincisi Salih Can Topçu oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güreş yapılırken

- Seyircilerden detay

- Belediye Başkanı Sarıoğlu röportaj

- Ödül töreni

(FOTOĞRAFLI)

