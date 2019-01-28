Filenin Sultanları Söke'yi yendi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyespor'un Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Filenin Sultanları, hafta sonu sahasında Söke Voleybol takımını ağırladı. Çekişmeli geçen maçı Kepez Belediyespor 3-2'lik skorla aldı.

Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan maçta Filenin Sultanları ilk seti 21-25 kaybetti. Kepez Belediyespor ikinci seti 25-23 alarak durumu eşitledi. Maçın üçüncü seti yoğun mücadeleye sahne oldu. Bu sette Filenin Sultanları sayı farkını açmadan ilerledi, ancak 24-26'lık skorla seti Söke Voleybol'a verdi. Seyirci desteğini yanında hisseden Kepez Belediyespor son iki sette isabetli smaçları ve topu geçirmeyen bloklarıyla Söke Voleybol'un sayı almasına engel oldu. Dördüncü seti 25-20 ve son seti 15-4 sayı ile sonuçlandıran Kepez Belediyespor 3-2'lik skorla maçın galibi oldu.

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