Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki belli oldu

Türkiye A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile eşleşti

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,()

İlk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Slovakya, Macaristan) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV A Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi. Türkiye A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile eşleşti.

3 Ağustos-8 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Şampiyonası'nın başarılı bir şekilde düzenleneceğine değinerek, "Bu büyük organizasyonun ülkemize gelmesinde bize destek veren Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Çok sayıda büyük organizasyon düzenledik. Her zaman böyle büyük organizasyonları başarıyla düzenleyen bir ülke olarak Türkiye'nin Avrupa ve dünyada öne çıkması bunun bir göstergesidir. 2019 senesi voleybolun ülkemizde oynanmasının 100'üncü yılıdır. 2003 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda seyircimiz bizi harika bir şekilde destelemiş ve büyük bir başarıya imza atmıştık. En başarılı branş olarak ülkemizin göğsünü kabartmak istiyoruz. Desteklerinden dolayı Aleksandar Boricic'e teşekkür ediyoruz. Tüm voleybol ailesine başarılar dilerim" dedi.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın evsahipliğinde düzenlenen 2017 CEV A Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda elde ettiği derece ile 2019 EuroVolley'e doğrudan katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları'nın rakipleri ve diğer gruplar şöyle;

A GRUBU: Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan

B GRUBU: Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya

C GRUBU: Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya

D GRUBU: Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kura çekiminden görüntüler

