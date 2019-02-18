Filenin Sultanları Bodrum Doğuşspor'u yendi

ANTALYA, () - TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 2. Lig 3. Grup'da Kepez Belediyespor, sahasına Bodrum Doğuşspor'u 3- 1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Lig 3. Grup'da 21. hafta karşılaşmasında Kepez Belediyespor, sahasında Bodrum Doğuşspor'u konuk etti. Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk set 25- 17 Kepez Belediyespor'un galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci seti 24-26 sayı ile kaybeden Kepez'in Sultanları daha sonra toparlandı ve rakibine set vermedi. Mücadele gücü yüksek geçen üçüncü seti 25-20 kazanan Kepez Belediyespor, dördüncü seti ise 25-14 kazarak rakibini 3-1 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI