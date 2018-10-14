Filede üçüncü galibiyet

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Voleybol Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, Nazilli Belediyesi'ni 3-0 yedi. Kırmızı beyazlılar ilk defa yer aldığı ligdeki 3 maçta 3 galibiyet aldı.

Antalyaspor, Nazilli Belediyesi ile Antalya Spor Salonu'nda karşılaştı. Filenin Akrepleri, ilk seti 25-13 üstünlükle geçti. Antrenör Gökhan Egeli, ikinci sette genç oyunculara görev verdi. Kırmızı beyazlı takımdaki genç voleybolcular ikinci seti 25-10 kazandı. Antalyaspor, üçüncü seti de 24-15 üstünlükle tamamladı. Antalyaspor, Nazilli Belediyesi'ni 3-0 yenerek, ligde 3'te 3 yaptı.

Maçtan sonra Filenin Akrepleri galibiyeti taraftarla kutladı. Antalyaspor, bu galibiyetle bu sezon oynadığı 3 maçta da rakibine set vermeden galibiyet elde etti.

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