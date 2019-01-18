Filede Bursa şampiyonu Özel Emine Örnek Koleji

Gürkan DURAL/BURSA,()

Özel Emine Örnek Koleji, Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında Özel Emine Örnek Koleji oynadığı grup, çeyrek ve yarıfinal karşılaşmalarının tamamını namağlup kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde ise Bursa Çekirge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Fabrika Voleybol Spor Kulübü'nün alt yapısından oluşan Setbaşı Ortaokulu'nu 3-2 yenen Özel Emine Örnek Koleji, Bursa şampiyonu oldu.

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