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Fikret Orman ile Alex de Souza'nın transfer görüşmesi !

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile transfer görüşmelerinde bulundu.İşte o görüşmenin perde arkası..

08 Ekim 2017 Pazar 20:35
Fikret Orman ile Alex de Souza'nın transfer görüşmesi !

Türkiye'den ve Fenerbahçe'den olayla bir şekilde ayrılan Alex de Souza bulduğu her fırsatta İstanbul'a dönerek hasret gideriyor.Alex en son İstanbul'a geldiğin de süpriz bir gelişme yaşandı.Alex ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kulüp binasında buluşarak transfer görüşmelerinde bulunmuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yönetici Metin Albayrak ile birlikte transfer çalışmaları için Brezilya'ya gitti.Başkan Fikret Orman'ı Brezilya'da Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Alex de Souza karşıladı.Başkan Fikret Orman Alex'ten Brezilya'daki tanıdığı isimler ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

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