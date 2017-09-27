Fikret Orman'dan RB Leipzig maçı sonrası önemli açıklamalar !

Alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Orman, "Bizim işimiz insanları mutlu etmek. Hedefimiz Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi dünyaya tanıtmak. Bu, çok önemli bir vesile oldu. Evlerinde, yurt dışında maçı seyreden, Beşiktaş'a gönül veren herkesi mutlu ettiğimiz için çok mutluyum. Teknik direktörümüzü ve taraftarımızı da tebrik ediyorum. Böyle bir taraftara sahip olduğum için ve böyle bir camiaya da başkanlık yaptığım için gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi: Gruptan çıkma olasılığımız yüzde 70-80

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, oynadıkları oyun ve güçlü rakipler karşısında aldıkları sonuçların kendilerini cesaretlendirdiğini dile getirdi.

Gruptan çıkma şanslarını değerlendiren Çebi, "Gruptan çıkma olasılığını bu maçtan sonra yüzde 70-80 olarak görüyorum. Bundan sonra işimiz daha kolay ama oynanacak çok maç var. Oyun disiplini, oynanan oyun ve güçlü rakipler karşısında alınan sonuçlar bizi cesaretlendiriyor. Beşiktaş, ilkleri yapmaya devam edecektir. Umarım daha güzel günler geçireceğiz. Beşiktaş taraftarı aldığımız puanlarda katkı vermiştir. Tahminimce Leipzig de etkilenmiştir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci haftasında Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Ryan Babel, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Hollandalı futbolcu, "Bu akşam büyük bir adım attık. Bir sonraki maçtan da iyi bir sonuçla çıktığımız takdirde daha büyük bir adım atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Babel, performansıyla ilgili bir soruya, "Bu performansımı, kariyerimin ilk günlerindeki performansımla kıyasladığımda çok büyük bir fark var. 19 yaşındaki durumumla bugünkü arasında ciddi fark var. Daha tamamlanmış bir oyuncu haline geldim. Özellikle Almanya ve Liverpool deneyimlerim büyük katkı sağladı. Bugün de bu avantajı takımımın lehine kullanıyorum." yanıtını verdi.

Quaresma: "Takım gibi oynadık"

Beşiktaş'ın ikinci golünde Anderson Talisca'ya yaptığı ortayla golü hazırlayan isim olan Ricardo Quaresma ise şunları kaydetti:

"İyi oynadık, takım gibi oynadık. Zor maç olacağını biliyorduk. Baskılı başladık ve skoru erken bulduk. Kaliteli oyuncularla oynamak her zaman kolaydır. Talisca da kaliteli bir oyuncu. Ben nereye attığımı biliyordum, o da nereye koştuğunu biliyordu."