Fikret Orman: Beşiktaş'ın malına sahip çıkmaya çalışıyorum

"Beşiktaş'ta iktidara gelmek isteyen çıkar ve aday olur"

"Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu ispat ettik"

"Taraftarların yüzde 92'si benden memnun"

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu 2019 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıya Başkan Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyeler, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman, şunları söyledi:

"Biz göreve geldiğimizde rakipler stadyum yatıırmlarını yapmıştı ve kulüp borçları yarı yarıya düşüktü. Beşiktaş'ın her noktasına yatırım yaptık. Tesislerimizi yeniledik. Beşiktaşlıların büyük ihtiyaç duyduğu sosyal tesisleri hayata geçirdik. Kartal Yuvası mağaza sayısını yükselttik ve ürün çeşitliliğini artırdık. Rakiplerle gelir farkını kapatmak ve marka değeri oluşturmak için yatırımlar gerekiyordu. Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu ispat ettik. Lisanslı ürünlerden 470 milyon TL, UEFA'dan 465 milyon TL gelir elde ettik. Kulübün tüm tarihi boyunca elde ettiği transfer gelirinden daha fazlası bizim dönemimizde elde edildi. Yatırımlara 469 milyon TL harcadık. Kulübü aldığımız durum bell, getirdiğimiz durum belli. Seçim, Beşiktaş Başkanını aşağı çekmek için yapılan bir şey değil. Beni ve arkadaşlarımı itibarsızlaştırmak Beşiktaş'a ne sağlayacak? Üçüncü şampiyonluğa odaklanıp takımın maliyetini yükselttik ve hata ettik. Beşiktaş'ta iktidara gelmek isteyen çıkar ve aday olur. Beşiktaş'ın malına sahip çıkmaya çalışıyorum. Amacımız, Beşiktaş'ın marka değerini yükseltmek olmalı. Yılgınlığım yok ama kırgınlığım var. Ben taraftarların arasından geldim. Süleyman Seba ismini kimse seçim malzemesi olarak kullanmasın. Taraftarların yüzde 92'si benden memnun. Beşiktaş Başkanlık görevi için takdir genel kurul üyelerinindir."

GERGİNLİK YAŞANDI

Bu arada bir divan kurulu üyesi, kürsüde konuşma yapan Fikret Orman'a sözlü olarak müdahale etti. Orman'ın da karşılık vermesi sonucunda tansiyon yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fikret Orman'ın açıklamaları

- Orman ve divan kurulu üyesi arasındaki gerginlik

(FOTOĞRAFLI)



23.02.2019 - Haber Kodu : 190223121