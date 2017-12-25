Fikret Orman , Arda Turan'ı açıkladı !

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan son dakika Arda Turan açıklaması geldi.Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını açıkladı. Fikret Orman ;"Arda'nın oynadığı bölgede oyuncu yoğunluğu var. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şuan için böyle bir gündemimiz yok" diye konuştu.

Son günlerin formda ismi ve adı sıkça yabancı kulüpler ile de anılan Cenk Tosun içinde konuşan başkan Fikret Orman ; "Cenk'in değeri 25 milyon eurodan daha fazla ama bizim bir niyetimiz olmadığı için fiyat belirlemedik. Bizim oyuncumuz açık arttırmadaki tablo değil, oyuncumuz ile alakalı benim de onayladığım, oyuncumun da istediği bir şey olursa o zaman konuşuruz. Beşiktaş, şu anda Avrupa'nın 16 takımdan biri, bunu unutmamak lazım." dedi.