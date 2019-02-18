BJK Kabataş Vakfı Okulları’nın tanıtım toplantısı yapıldı

Anıl Cansızoğlu:''5 yıl içinde İstanbul merkezli bir çok okul açacağız''

Ali DANAŞ / İSTANBUL, () -

Beşiktaş ile Kabataş Vakfı ortaklığında hayata geçirilecek olan BJK Kabataş Vakfı Okulları'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fİkret Orman, "Amacımız, BJK Kabataş Vakfı Okulları’nda Beşiktaş değerleri içinde büyüyecek çocuklar yetiştirmek. Ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu eğitime yüksek seviyede katkı vermek istiyoruz" dedi.

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Feriye Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, BJK Kabataş Vakfı İcra Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Yücel, Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Hakan Özköse, Hüseyin Mican ve Erdal Karacan ve öğretim görevlileri katıldı. Birincisi Çamlıca'da açılacak olan BJK Kabataş Vakfı Okulları, önümüzdeki eğitim yılı olan 2019-2020 eğitim yılında ilk derslerini verecek. Yeni okulun kayıtları ise 19 Mart 2019 tarihinde başlayacak.

Fikret Orman: ''Amacımız Beşiktaş değerleriyle büyüyecek çocuklar yetiştirmek''

Fikret Orman, toplantıda yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimizden beri stadımıza ve tesislerimize yatırımlar yaptık ama en önemli yatırım insana yatırım yapmaktır. Bu nedene dört yıl önce BJK-Kabataş Vakfı’nı kurduk. Biz bir spor kulübüyüz, eğitim misyonumuz yok. Bugüne kadar birçok başkanımızı ve sporcumuzu yetiştiren Kabataş Erkek Lisesi ile birlikteliğe gittik. Amacımız, BJK Kabataş Vakfı Okulları’nda Beşiktaş değerleri içinde büyüyecek çocuklar yetiştirmek. BJK Kabataş Vakfı Okulları’nda ana okulundan üniversiteye kadar eğitim verilecek. Ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu eğitime yüksek seviyede katkı vermek istiyoruz. Çamlıca’da 24 bin metre kare alan içinde bin 500 öğrenciye eğitim vereceğiz. Kayıtlar 19 Mart’ta başlayacak. Okul inşaatında sona doğru geliyoruz. İlk yılda 700 öğrenci kabul edilecek. Okulumuz tam kapasite haline geldiğinde 76 derslikte bin 500 öğrencimize eğitim veriyor olacağız. Gelecek yıl da Avrupa yakasında bir okul açma planımız var. Ondan sonra üniversite hayalimizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kar amacı taşımıyoruz. Kongre üyelerimiz ile Kabataş Erkek Lisesi mezunu velilerin çocuklar, yüzde 15 indirimli okuyacak. Çocuklarımızı; bilim, sanat ve sporla eğiterek hayata başarılı bir şekilde atılmalarını sağlamak. Beşiktaş değerleriyle büyüyen yüksek eğitimli öğrenciler yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Açılması için çalışmaları süren üniversite ile ilgili bilgiler de veren başkan Orman, "İstanbul'da eğitim kurulmasının belli bir maliyeti var, 150 milyon liralık bir sermaye lazım. Birlikte başarılar elde etmemiz ve katkıda bulunacak kişilerin bunu hissetmesi lazım. İlk aşamaya bu şekilde karar verdik. İçi doldurulmamış şeyler bir süre sonra patlar. Yaptığımız işlerin takdir edilen şeyler olması lazım. İçi dolu, gerçekçi şeyler yapma gayretinde olduk. Süreç uzun olsun ama doğru temeller üstünde olsun ve bozulmasın" dedi.

Anıl Cansızoğlu:''5 yıl içinde İstanbul merkezli bir çok okul açacağız''

BJK Kabataş Vakfı İcra Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ise, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş ve Kabataş Erkek Lisesi, tarihleri ve konumları gereği tarih yazmış camialardır. Amacımız Cumhuriyet’in emanet edildiği gençleri yetiştirmek. BJK Kabataş Vakfı, tesadüfen ortaya çıkmamıştır. Gelenek ve değerlerimizin bilincinde olarak bu yola çıktık. Birlikteliğimizin amacı değerlerinin farkında nitelikli insan yetiştirmek. 5 yıl içinde İstanbul merkezli olarak birçok okul açacağız. İyi bir birey, iyi bir vatandaş yaratmak istiyoruz.”

BJK Kabataş Vakfı Okulları Müdürü Selçuk Dereci ile öğretmen Ebru Dönmez de tanıtım toplantısında konuklara bilgilendirmede bulundu. Başkan Fikret Orman ile BJK Kabataş Vakfı İcra Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, tanıtım toplantısının ardından öğrencilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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