FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı başlıyor

Mustafa AKIN / Belek,() -

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) destekleriyle düzenlediği, FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, Antalya Belek'te 11-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan FIFEX, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devre arası kamp döneminde futbol sektöründe çalışan antrenör, menajer, şirket yetkilileri, tedarikçi ve sponsorları 3 gün süresince bir araya getirecek.

Yarın saat 14:00'te başlayacak organizasyona; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TÜFAD Genel Başkanı-AEFCA Başkan Yardımcısı İsmail Dilber, TFF Onursal Başkanı-UEFA ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Kulüpler Birliği ve BJK Başkanı Fikret Orman, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı M. Menderes Tevfik Türel ve çok sayıda davetli katılacak.

ÖNEMLİ İSİMLER KONUŞMA YAPACAK

TÜFAD Genel Başkan Yardımcıları'ndan, Genel Başkan Baş Danışmanı ve hocaların hocası Metin Türel'in isminin verildiği, TFF'nin desteği ile TÜFAD tarafından yapılacak olan "Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri" kapsamında gerçekleştirilecek olan 2'nci FIFEX, "FIFA 2018 Dünya Kupası Rusya Analizleri ve Futbol Altyapı Çalıştayı" başlığını taşıyor. Dünya Kupası ile birlikte çeşitli konularda sunumlar ve oturumlara sahne olacak 2. FIFEX, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün hazırladığı Futbol Gelişim Seminerleri'ne dahil edilmiştir. UEFA A Lisans ve UEFA B Lisans Antrenörleri, FIFEX'e katılarak 5 kredi kazanacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Erzurum BB Başkanı Mehmet Sekmen, La Liga Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü Guillermo Heredia, Supreme Qatar 2022 Dünya Kupası Düzenleme Komitesi Bölge Müdürü Saoud Al Ansari, Soccerlab Avrupa Satış Müdürü Koen Beyen, Scotium CEO'su Efe Aydın, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursasapor Yardımcı Antrenörü Selçuk Erdoğan, A Milli Futbol Takımı eski futbolcularından Hamit Altıntop, Dinamo Zagreb A Takım Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb U-14 Takımı Teknik Direktörü Ivan Mijac, UEFA Jira Üyesi ve Macaristan Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Tibor Sisa, Oliver Kahn'ın sahibi olduğu Goalplay şirketinin kurucu ortağı Moritz Mattes, Celta Vigo Pazarlama Direktörü Carlos Salvador, Dr. Emin Paçacı, SASS Media Kurucu Ortağı Dr. Robert Niemann, Footbalism İş Geliştirme Direktörü Jose Forjaz, Sonda Sport Dijital Pazarlama Direktörü Kamil Jakubczyk, Kütahya DPU BESYO'dan Doç. Dr. Mehmet Acet, spor reklamı ve pazarlaması uzmanı J. Gülsev Kassap, fizyoterapist Elif Akıncı, antrenör-spor bilimci Serkan Emre Sefa, 2'nci FIFEX'te sunum ve konuşma yapacak isimler arasında yer alacak.

