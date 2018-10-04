FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı Antalya'da yapılacak

Ankara ()

TÜFAD'ın da desteklediği FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı 2019, 11-13 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyüğü olan ve Avrupa'nın sayılı futbol fuarları arasında gösterilen etkinliğin yanı sıra Şirketlerin Futbolu Ligi olan FIFEX CUP heyecanı da şimdiden başladı. 12 takımın katılacağı 2018 Güz Dönemi Turnuvası'nın kura çekimi Ankara'da yapıldı.

Kura çekimini gerçekleştiren eski FIFA kokartlı hakemlerden Cem Papila "FIFEX'i ve FIFEX Cup'ı oldukça profesyonel hazırlanmış organizasyonlar olarak buldum. Güzel bir turnuva olmasını dilerim" diye konuştu.

FIFEX Direktörü Hür Dilber ise konuşmasında, "FIFEX 2019'da 2018 Dünya Kupası üzerine oturumlar planlıyoruz. Amacımız dünya futbolunun önde gelen isimlerini bir araya getirmek. Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez ve bazı diğer isimlerle görüşüyoruz. İngiltere Ligi ile ilgili, herkes için çok saygın bir ismi de davet etmek niyetindeyiz. Bu, şimdilik sürpriz olarak kalsın. Ayrıca, Rusya Futbol Federasyonu'yla görüşüyoruz. Futbolun yanı sıra diğer spor branşlarına da yer vermek istiyoruz. Dünya ve Türk futbolunun duayenleri geçen yıl olduğu gibi FIFEX 2019'da hazır bulunacak. Gerek FIFEX 2019 gerekse FIFEX Cup 2018 Güz Dönemi ile futbola verdiğimiz katkıyı sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

