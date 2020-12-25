FIFA Dünya Kupasını İptal Etti! FIFA Koronavirüs Engeline Takıldı

Futbolun patronu olan FIFA, önümüzde ki yıl yani 2021 yılında düzenlenecek olan 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile iptal edildiğini açıkladı.

FIFA yetkililerinden gelen açıklamada ise; koronavirüs salgını sebebi ile uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamaların olduğu ve hayat koşullarının yeteri kadar normale dönmemesi gerekçesi gösterilerek erkek futbolunda 2021 yılında düzenlenmesi planlanan 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın iptal edildiği duyurdu. Bunun yanı sıra Peru ve Endonezya'nın ev sahipliği haklarını koruyacak olduklarını ve organizasyonları 2023 yılında düzenleyeceği ifade edildi. Yapılan bu açıklamaya göre 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na Peru'da yapılacağı, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ise Endonezya'da yapılacağı, tekrarlandı.

FIFA Açılımı Nedir?

FIFA açılımı nedir ve Türkiye FIFA'ya ne zaman katıldı?FIFA Uluslararası Futbol Federasyonu'nun kısa adıdır. (Federation Internationale de Football Association) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. 21 Mayıs 1904 tarihinde Paris'te kuruldu. Türkiye federasyona ise 21 Mayıs 1923 tarihinde katıldı. Federasyonun amacı ne? Bütün dünyada futbolun aynı kurallar çerçevesinde oynanmasını sağlamak ve uluslararası futbol maçı karşılaşmaları düzenlemektir. 21 Mayıs 1904 tarihinde Paris'te kurulan organizasyonun merkezi ise İsviçre'nin Zürih kentindedir ve başkanlığı ise İsviçreli Gianni Infantino tarafından yürütülmektedir. Toplamda 211 ulusal futbol federasyonunun üyesi olduğu organizasyon, çeşitli futbol turnuvalarını düzenlemesinin dışında, konumu itibari ile dünya futbolunu yöneten, kuralları uygulayan ve kuralları değiştiren federasyon konumundadır. Düzenlemekte olduğu en önemli turnuva ise 1930 yılından bu zamana kadar gerçekleştirilen FIFA Dünya Kupasıdır. Bu kupa 2014 yılındaki turnuva da dahil olmak üzere şimdiye kadar tam yirmi kez düzenlenmiştir. Dünya çapında ise FIFA'ya bağlı çok sayıda uluslararası futbol konfederasyonu bulunmaktadır. Ulusal futbol federasyonlarının oluşturmuş olduğu bu konfederasyonlar ise kıtalarına göre ayrılmaktadır. Konfederasyonlar da aynı FIFA gibi kendi tüzüklerine ve yönetim organlarına sahiptir, bunun yanı sıra uluslararası futbol turnuvaları düzenlemektedirler. Yönetim yetkileri ise FIFA tüzüğünde belirtilen yetkiler ile kısıtlanmıştır. Dünyada FIFA'ya bağlı olmak üzere tam altı kıta konfederasyonu bulunmaktadır.