Fethiyespor zor durumda

FETHİYE, ()-



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreyi düşme potasında tamamlayan ve şu ana kadar 10 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor zor günler geçiriyor.

İkinci yarıya yapacağı takviyelerle iddialı girmek isteyen lacivert-beyazlılarda 9 futbolcunun alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu bildirildi. Teknik direktör Tarık Daşgün, dış transferde görüştükleri futbolcular olduğunu ancak önce mevcut kadrodaki isimlerin sorunlarının çözüleceğini söyledi.