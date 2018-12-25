FETHİYE, ()-
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreyi düşme potasında tamamlayan ve şu ana kadar 10 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor zor günler geçiriyor.
İkinci yarıya yapacağı takviyelerle iddialı girmek isteyen lacivert-beyazlılarda 9 futbolcunun alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu bildirildi. Teknik direktör Tarık Daşgün, dış transferde görüştükleri futbolcular olduğunu ancak önce mevcut kadrodaki isimlerin sorunlarının çözüleceğini söyledi.
Fethiyespor zor durumda
FETHİYE, ()- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreyi düşme potasında tamamlayan ve şu ana kadar 10 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor zor günler geçiriyor. İkinci yarıya yapacağı takviyelerle iddialı girmek isteyen lacivert-beyazlılarda...
FETHİYE, ()-
YORUM EKLE