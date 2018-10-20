Fethiyespor'un rakibi Kahramanmaraşspor

FETHİYE, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Tuzlaspor ve Tarsus İdman Yurdu maçlarından 1-1'lik beraberlikle ayrılan 4 puanla düşme hattındaki Fethiyespor, yarın orta sırılarda yer alan Kahramanmaraşspor'la sahasında kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Can Cengiz düdük çalacak. Teknik Direktör Levent Eriş'le yollarını ayırmasına rağmen henüz sözleşmesini resmi olarak feshedemeyen, yeni çalıştırıcı bulamayan lacivert-beyazlıları sahaya son 2 haftadır olduğu gibi Antrenör Fevzi Sevinç çıkaracak.