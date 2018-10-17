Fethiyespor -Tarsus İdman Yurdu: 1-1

Sedat ÜNAL / FETHİYE, ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Veli Karakaya (xxx), Efe Kurtuluş (xxx), Güner Mumcu Taştan (xxx)

FETHİYESPOR: Fatih (xx) - Erdi (xx), Kağan (xx), Ensar (xx) (Dk. 72 Oktay), Fethi (xxx), Mahmut (xxx) (Dk. 83 Halil İbrahim), Yiğit (xxx), Yakup Ramazan (xx), Ramazan (xxx), Hakan (xx), Metin (xx) (Dk. 46 Selçuk xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl (xxx) - Yasin (xx) (Dk. 89 Emir Kaan), Samet (xx) (Dk. 62 Yılmaz xx), Abdullah (xxx), Emir Can (xxx) (Dk. 74 Mustafa), Mert (xx), Koray (xx), İbrahim (xxx), Muhammet Samed (xxx), Sefa (xx), Cemil (xxx)

GOLLER: Dk 56. Mahmut (Fethiyespor) - Dk. 80 Koray (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Kağan (Fethiyespor) - Cemil, Koray (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan ligin son sırasındaki Fethiyespor, sahasında Tarsus İdman Yurdu'yla da yenişemedi: 1-1.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 56'ncı dakikada Fethiyespor’un golü Mahmut’un ayağından geldi. Bu dakikadan sonra etkili oynayan Tarsus İdman Yurdu 80'inci dakikada kazandığı serbest vuruşu Koray ile gole çevirerek beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları sonuç vermedi ve Fethiyespor ligin 8'inci haftasında da galibiyet yüzü göremedi.

10'uncu dakikada Mert’in korner atışından gelen top, Fethiyespor savunmasından sekti. Ceza yayı üzerinde Yasin sert vurdu, sonuç gelmedi..

14'üncü dakikada gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında Emircan ceza alanı çizgisi üzerinde yakaladığı topa sert vurdu. Kaleci Fatih iki hamlede topa sahip olabildi.

30'uncu dakikada Fethiyespor etkili geldi. Yakup Ramazan’ın pasında Metin Sevinç yerden vurdu. Top kaleci Anıl’da kaldı.

56'ncı dakika da Fethiyespor’un golü geldi. Ceza sahası ön çizgisinde topu alan Mahmut, kaleye sert vurdu. Kaleci Anıl’ın uzandığı köşeden top ağlarla buluştu: 1-0.

80'inci dakika da Tarsus İdman Yurdu’nun beraberlik golü geldi. Ceza sahası ön çizgisinde Koray’ın kullandığı serbest vuruşta top, Fethiyespor barajına çarparak kaleci Fatih’in bakışları arasında ağlara gitti. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fethiyespor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı.