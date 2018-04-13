Fethiyespor Silivri deplasmanında

FETHİYE, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından 7 puan çıkararak kümede kalma yolunda önemli bir avantajı eline geçiren Fethiyespor, yarın düşmesi kesinleşen sonuncu Silivrispor'a konuk olacak. Silivri Stadı'nda Cihan Aydın'ın görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Lacivert-beyazlılarda kritik deplasman öncesi sezonu kapatan Yiğit Gökoğlan ve Onur dışında eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Levent Eriş, Silivrispor'u yenip yollarına devam edeceklerini söyledi. Bitime 4 hafta kaldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Son 3 haftada sergilediğimiz performansla rahat nefes aldık. İstanbul deplasmanında da 3 puan bizim olacak. Bu takım lige tutunacak" yorumunu yaptı.