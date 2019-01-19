Fethiyespor - Şanlıurfaspor: 1-2

Cavit AKGÜN / MUĞLA ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Cankut Gönenç (xx)

FETHİYESPOR: Kemal (x) - Recep (x) (Dk. 43 Yiğit xx), Erdi (xxx), Oktay (x) (Dk. 73 Onur Okan x), Cumhur (x), Emre (x), Ramazan (xxx), Medeni (x), Abdullah (xx), Anıl (x) (Dk. 80 Mahmut x), Alican (x)

ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx) - Samet (xx), Aykut (xxx), Harun (xx) (Dk. 44 Fevzi xx), Oğuzhan (xx), Sercan (xxxx) (Dk. 81 Halil İbrahim xx), Mehmet (xx), Can (xx) (Dk. 68 Benhur x), Ömer (xx), Deniz (xx), Halil (xx)

GOLLER: Dk. 45+2 Ramazan (Fethiyespor) - Dk. 8 - Dk. 13 Sercan (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Emre, Anıl, Ramazan (Fethiyespor) - Deniz, Halil, Can (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fethiyespor, sahası bakımda olduğu için Muğla Atatürk Stadı'nda oynadığı ikinci devrenin ilk maçında zirve yarışındaki Şanlıurfaspor'a 2-1 yenildi. Konuk ekibin gollerini 8 ve 13'üncü dakikalarda Sercan atarken Fethiye'nin tek golü 45+2'nci dakikada Ramazan'dan geldi. Bu skorla Şanlıurfaspor 35 puana ulaşırken Fethiyespor 15 puanla düşme hattında kaldı.

8'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Şanlıurfaspor atağında Ömer'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sercan düzgün bir vuruşla takımın ilk gölünü kaydetti: 0-1.

13'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Fethiyespor savunmasının ofsayt gerekçesiyle duraksadığı pozisyonda araya giren Sercan kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

45+2'nci dakikada Fethiyespor umutlandı. Abdullah'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa dokunan Ramazan farkı bire indirdi: 1-2.

58'inci dakikada Fethiyespor'lu Abdullah çalımlarla ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ömer topu son anda kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Şanlıurfaspor'lu Fevzi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

Maç bu skorla sonuçlandı.

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