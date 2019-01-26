Fethiyespor Konya deplasmanında

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 kaybedip düşme hattından kurtulamayan Fethiyespor, yarın deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor'la kozlarını paylaşacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Lacivert-beyazlılarda kart cezalısı stoper Emre Balak forma giyemeyecek. Sıralamada 15 puanla 16. basamakta bulunan Fethiyespor'da Teknik Direktör Tarık Daşgün 3 puan için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini dile getirdi.