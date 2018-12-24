Fethiyespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

FETHİYE, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fethiyespor, ikinci yarı hazırlıklarının startını verdi.

Transfer arayışlarını da sürdüren Fethiye, 2 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek. İlk yarı bitiminde toplam 10 futbolcuyla vedalaşan Muğla temsilcisi, Halil İbrahim Pekşen, Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Emrullah Yıldırım'ı süresiz kadro dışı bırakıp kendilerine kulüp bulmaları istedi. Ensar Enes Baykan, Hakan Olkan, Fahri Akyol, Metin Sevinç, Aykut Kıratlı ve eski Galatasaraylı Yiğit Gökoğlan'ın ise sözleşmeleri feshedildi.