Fethiyespor galibiyet peşinde

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Tuzlaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan düşme potasındaki Fethiyespor, yarın evinde Tarsus İdman Yurdu ile mücadele edecek. İlçe Stadı'nda Veli Karakaya'nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Teknik Direktör Levent Eriş'le yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir çalıştırıcıyı göreve getirmeyen lacivert-beyazlılarda takımı yine Antrenör Fevzi Sevinç sahaya çıkaracak. Bu karşılaşma öncesi galibiyetle tanışamayan Fethiyespor 3 puanla 16. sırada yer alırken, 12 puana sahip Tarsus İdman Yurdu ise 6. basamakta bulunuyor.