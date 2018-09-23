Fethiyespor dibi gördü

FETHİYE, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fethiyespor, 4 hafta sonunda sadece 1 beraberlik alarak sonuncu sıraya geriledi.

Son maçta evinde Darıca Gençlerbirliği'ne 4-0 kaybeden lacivert-beyazlılarda camia büyük hayal kırıklığı yaşarken, taraftarlar da sosyal medyadan teknik direktör Levent Eriş ve futbolcuları sert dille eleştirdi. Şanlıurfaspor'a 2-1, Karagümrük'e 3-1, Darıca Gençlerbirliği'ne de 4-0 yenilip, Konya Anadolu Selçukspor'la 2-2 berabere kalan Fethiyespor'da savunma alarm verdi. 4 haftada kalesinde 11 gol gören Ege ekibi grupta en çok gol yiyen takım oldu.

