Fethiyespor'da 11. yolcu Ramazan

FETHİYE, () -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Fethiyespor'da takımından ayrılan 11'inci futbolcu sağ bek Ramazan Işık oldu. Devre arasında ilk olarak Halil İbrahim Pekşen, Emrullah Yıldırım, Ensar Enes Baykan, Hakan Olkan, Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Fahri Akyol, Metin Sevinç, Aykut Kıratlı ve Yiğit Gökoğlan'la vedalaşan Fethiyespor'da teknik heyetin raporuyla yönetim Ramazan'ın da biletini kesti. Tüm futbolculardan kendilerine kulüp bulmaları istendi.