Fethiyespor bir bir ilerliyor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmak isteyen Fethiyespor, son iki maçta zirve mücadelesi veren takımlardan puan almayı başardı.

Teknik direktör Levent Eriş'le yollarını ayırdıktan sonra antrenör Fevzi Sevinç yönetiminde ilk olarak Tuzlaspor deplasmanına çıkan lacivert-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ardından üst sıraları hedefleyen Tarsus İdman Yurdu ile evinde karşılaşan Fethiyespor, sahadan yine 1-1'lik skorla ayrıldı. Puanını 4'e çıkaran Ege ekibi düşme hattından çıkamasa da sonunculuktan kurtuldu. Henüz teknik direktör bulumayan lacivert-beyazlılarda yönetimin bu hafta içinde sorunu çözeceği bildirildi.