Fethiye'nin potada hedefi 5'te 5

FETHİYE, ()

TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda antrenörlük görevine Engin Gençoğlu'nu getirdikten sonra üst üste 4 galibiyetle zirveyle farkını eriten Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, bu hafta İzmir deplasmanında Rota Koleji'ni de yenmek istiyor. Lider Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ile arasında 1 galibiyet fark kalan Fethiye'de Antrenör Engin Gençoğlu, "Seriyi sürdürmekten başka düşüncemiz yok. Normal sezonun bitimine 5 maç kaldı. Kayıp yaşamadan Play-Off aşamasına başlamak istiyoruz" dedi.

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