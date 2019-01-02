Fethiye'de Gençoğlu dönemi

FETHİYE, ()

TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi'nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fethiye Belediyespor'da antrenörlük görevine Engin Gançoğlu getirildi. Antrenörlüğe Pınar Karşıyaka'da başlayıp uzun süre Halil Üner, Murat Didin, Ergin Ataman, Ahmet Kandemir ve şu an A Milli Takım'ı çalıştıran Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapan Gençoğlu, Fethiye Belediyespor Başkanı Hakan Tufan ve yönetim kurulu ile bir araya gelerek sözlşme imzaladı.

Beşiktaş'ta Murat Didin ve Ergin Ataman, Almanya'da Frankfurt Skyliners, Düsseldorf Giants takımlarında Murat Didin'in yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Gençoğlu, Pınar Karşıyaka ile Euroleague tecrübesi de yaşadı. Fethiye'ye gelmekten son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirten Gençoğlu, "Buraya gelmemdeki en büyük neden hedefti. Yönetimle ortak hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.