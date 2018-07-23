Avrupa kupalarında üç temsilcimiz bugün kura heyecanı yaşayacak. İlk olarak Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile eşleşti.Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç 7 ya da 8 Ağustos tarihinde Portekizde, rövanşı ise 14 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanacak. Bu turu geçen takım, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalacak. Elenen takım ise Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

BENFICA’YI TANIYALIM

Fenerbahçe’nin rakibi Benfica’nın geçmişi başarılarla dolu. Maçlarını 65.000 kapasiteye sahip Estádio da Luz Stadı’nda oynayan Benfica’nın 2 Şampiyonlar Ligi, 36 Portekiz Ligi, Portekiz Kupa Şampiyonluğu, 7 Carlsberg Kupası, 7 Portekiz Süper Kupası bulunuyor. Yaş ortalaması 25,9 olan Benfica, daha önce Fenerbahçe ile 4 kez karşılaştı. En son 2013 yılında oynanan UEFA Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelen iki ekibin maçında Fenerbahçe ilk maçı 1-0 kazanmış fakat Portekiz’de oynanan maçta 3-1 yenilerek finale çıkma şansını kaybetmişti.

Bu sezon iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Benfica’da birçok isim takıma katıldı. Bu sezon Benfica’ya transfer olan isimler; Odysseas Vlachodimos (Panathinaikos), Germán Conti (Colon), Cristian Lema (Atletico Belgrano), Tyronne Ebueh (ADO Den Haag), Alfa Semedo (Moreirense), Chiquinho (Academica Coimbra), Facundo Ferreyra ( S.Donetsk), Nicolás Castillo (UNAM Pumas)Takımın en önemli futbolcuları konumunda ise piyasa değer şu an 22 milyon euro olarak gösterilen stopper Ruben Dias ve ismi birçok kulüple anılan Eduardo Salvio yer alıyor.Toplam piyasa değeri 230 milyon civarı olan Benfica, sezonu Porto’nun ardından 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamaya hak kazandı. Şampiyonlar Ligi’ne 11 kez katılarak turnuvada en çok yer alan takımların başında gelen Benfica bu sezon da istikrarını devam ettirmek istiyor.