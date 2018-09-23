Fenerbahçeli yönetici Baki: "3 puanı alıp bu önemli virajı döneceğiz"

İSTANBUL () - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Şahsi fikrim, bu futbolcularla bugünkü taraftarın enerjisi yarın da birleşirse 3 puanı alıp bu önemli virajı döneceğiz ve sonra çıkışımız başlayacak" dedi.

Sarı lacivertli yönetici Selahattin Baki, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında kendi sahalarında oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Camiada nostaljik bir ortam olduğuna değinen Baki, "Çok nostaljik bir ortam var. Eskiden taraftarlar gelir, futbolculara baklava verirdi, bir sinerji oluşurdu. Bu sinerji bugün fazlasıyla yakalandı. Futbol takımının havası da iyi, iki gündür beraberiz. Yarın kendi sahamızda zaman zaman büyük dostluklar, zaman zaman da gerginlikler yaşadığımız değerli rakibimiz Beşiktaş karşılaşacağız. Şahsi fikrim, bu futbolcularla bugünkü taraftarın enerjisi yarın da birleşirse 3 puanı alıp bu önemli virajı döneceğiz ve sonra çıkışımız başlayacak" şeklinde konuştu.

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