Fenerbahçeli Gustavo için Diğer Takımlar Harekete Geçti!

Fenerbahçe'nin sevilen futbolcusuna talip var. Sarı-lacivertli takımda, Emre Belözoğlu teknik direktör olduktan sonra ilk 11'de forma şansı yakalanmayan başarılı futbolcu Luiz Gustavo'ya eski kulübü Marsilya talip oldu. Erol Bulut'un gitmesi ile ilk 11'de forma giyemeyen Gustavo için diğer takımlar harekete geçti. Fenerbahçe’ye teknik direktör olarak gelen Emre Belözoğlu sonrası Gustavo maçlarda kendini aktif bir şekilde gösteremedi. Sarı-lacivertli taraftarların göz bebeği olan Brezilyalı yıldız için Lyon ve bazı Çin kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye transfer gerçekleştirildiğinden beri, o günden bu yana çalıştığı bütün hocaların ilk 11'de bulunup forma giyen Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu döneminde yedek kulübesine hapsoldu. Luiz Gustavo, sarı-larcivertli takımın hocası Emre Belözoğlu olduktan sonra Gustavo sahada aktif rol oynayamadı. Bu durum Gustavo’nun aleyhine duruyor. Fenerbahçeli taraftarlar tarafından takımda en sevilen futbolculardan olan Brezilyalı orta saha sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Bonservis Ödemek İstemiyorlar

Daha önce Lyon ve bazı Çin kulüplerinin listesine giren Brezilyalı yıldız futbolcu eski kulübü Marsilya da talip oldu. Luiz Gustavo’ya tekrardan eski takımı Marsilya’nın tekrardan talip olması ise gündeme bomba gibi düştü. Fransız kulübünün, Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann ile görüştüğü belirlendi. Ancak Marsilya'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki yıldız futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği öğrenildi. Sarı- lacivertli ise Gustavo'dan transfer geliri elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’ye teknik direktör olarak gelen Emre Belözoğlu sonrası Gustavo maçlarda kendini aktif bir şekilde gösteremedi. Sarı-lacivertli taraftarların göz bebeği olan Brezilyalı yıldız için Lyon ve bazı Çin kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi. İlerleyen günlerde Gustavo için yeni gelişmelerin olması bekliyor. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Gustavo için çok sayıda kulüp harekete geçti.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 00:40