Fenerbahçeli Gustavo'dan Kötü Haber

Sarı-lacivertli takımın, geçtiğimiz günlerde Hatayspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo’nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin direktörü Emre Belözoğlu’nun yapmış olduğu açıklamada, Gustavo’nun tedavisinin 2 hafta süreceğini dile getirdi. Belözoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada, Sağlık ekibi, Gustavo’nun sağlık durumuna ilişkin bilgiler ve takım ile ilgili kendisine ait bazı görüşleri yapmış olduğu açıklamada dile getirdi.

Emre Belözoğlu, sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu Gustavo’nun son durumuna ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu yapmış olduğu açıklamada sağlık ekibi ile ilgili yapılan kötü eleştirilerden rahatsız olduğunu, sağlık ekibinin yıllardır kulüp içinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Luis Gustavo yaşamış olduğu sakatlıklarından dolayı, Sarı-lacivertli takımın oynayacak olduğu önemli iki maçta forma giyemeyecek. Bu durum sarı-lacivertli takımı demoralize ederken, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu, Gustavo’nun durumu ve sağlık ekibi hakkında konuşulanlar ve yapılan eleştiriler üzerine bazı açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu yapmış olduğu açıklamada, ‘’ Sağlık ekibi ile ilgili yapılan eleştiriler hakkında rahatsızlıkların var. Buradaki ekip yıllardır bu kulübün içinde olan görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir ekip. Pelkas ve Tisserand döndü, Luis Gustavo’nun tedavisi iki hafta daha sürecek gibi görünüyor. Sağlık ekibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncular da, Tesislere giderek tedavi oluyorlar ekstra çalışmalar yapıyorlar. Herkes maksimum performans ve aidiyet ile çalışıyor’’. ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Önümüzdeki 2 hafta içinde oynayacak olduğu iki kritik maçı sakatlığından dolayı kaçıracak. Sarı-lacivertli takımın deplasmanda Karagümrük ile ve evinde Göztepe ile oynayacağı maçlarda Brezilyalı futbolcu Gustavo yer alamayacak. Gustavo'nun yaşamış olduğu sakatlığın 2 hafta içinde geçmesi ve tekrar takımın formasını giyerek karşılaşmalara çıkması ümit ediliyor.