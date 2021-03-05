Fenerbahçe’den Yeni Teklif! UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov Açıklama Yaptı

Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nurmagomedov, bir Youtube kanalına konuk olarak katıldı ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Emekli olduktan sonra kariyerinde yeni bir döneme başlamak istediğini ifade eden ünlü dövüşçü, futbolcu olmak istediğini belirtti. Fenerbahçe’den kendisine teklif geldiğini belirten Nurmagomedov, Zlatan Ibrahimovic’den de Milan daveti aldığını açıkladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü bir UFC dövüşçüsü. Ringlerden emekli olmasının ardından futbolculuk yapmak istediğini söyleyen başarılı isim futbola olan merakından bahsetti. Katıldığı bir Youtube kanalında kendi hakkında bilgileri hayranları ile paylaşan ünlü dövüşçü, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çocukluk Hayali Olan Futbola Yönelmek istiyor

Nurmagomedov, bir süre önce futbolculuk yapmak için çok sayıda ünlü isim ile görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı ve futbolun çocukluk hayali olduğunu ifade etti. Profesyonel olarak bu işe yönelmek isteğini dile getiren ünlü dövüşçü, futbol için sporların kralıdır ifadesini kullandı. UFC dövüşçüsü, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Ronaldo, UEFA Başkanı Ceferin ve PSG'nin sahibi Al Khaelifi ile görüştüğünü söyledi.

Fenerbahçe’den Teklif Geldi

Futbola olan ilgisi hakkında açıklamalara devam eden ünlü dövüşçü, 3 kulüpten kendisine teklif geldiğini açıkladı. 32 yaşındaki ünlü sporcu, farklı bir şey denemek istediğini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wasl'dan teklif aldığını açıkladı. Ardından Fenerbahçe’den de kendisine teklif geldiğini belirten Nurmagomedov, Zlatan Ibrahimovic’in de Milan’a davet ettiğini duyurdu.

Khabib Nurmagomedov Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında?

Aslen Dağıstanlı olduğu öğrenilen ünlü isim, Rusya vatandaşı olarak ringlerde performans sergilemiştir. Ünlü dövüşçü Rusça’nın yanında Türkçe de bilmektedir. Dövüşçü, 20 Eylül 1988 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Profesyonel anlamda MMA müsabakasına Eylül 2008'de çıkan Nurmagomedov, kariyerine 4 galibiyet ile başlamış ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Bununla birlikte 11 Ekim 2008 tarihinde birincisi Moskova’da gerçekleşen Atrium Kupası turnuvasında üç kez galibiyet alıp şampiyonluğunu ilan etmiştir.