Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109743
ALTIN
147.664
DOLAR
3.4099
STERLİN
4.4602
EURO
4.0883
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm giydi!
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm...
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da çoğu çocuk onlarca insan boğuldu
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da...
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu paylaştı
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın...
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar geliyor!
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar...
Moda dünyasında artık 34 bedene yer yok
Moda dünyasında artık 34 bedene...

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatlar yaşanıyor Tam 10 milyon euro !

Transfer sezonunun bitimine az bir süre kala Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.F.Bahçe genç yıldız Gustavo Scarpa için nabız yokluyor.

07 Eylül 2017 Perşembe 15:52
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatlar yaşanıyor Tam 10 milyon euro !

Transfer döneminin sona ermesine iki gün kala 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü Fluminense'yle temasa geçen sarı-lacivertliler, son teklifini yaptı. Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'luk teklifi karşısında Fluminense 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelinde ısrar ediyor.

GUSTAVO SCARPA KİMDİR ?

1994 Campinas doğumlu ve 1,77 boyundaki Gustava Scarpa, orta saha ve kanatlarda görev alabiliyor. 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 23 yaşındaki oyuncu Brezilya 1. Ligi Serie A'da bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol atarken 7 de asist yaptı.
.

Son Güncelleme: 07.09.2017 17:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Fernando Muslera'nın yedeğini buldu !
Galatasaray Fernando Muslera'nın yedeğini buldu !
Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi !
Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi !
Barcelona'dan Arda Turan açıklaması Arda Turan sakatlandı !
Barcelona'dan Arda Turan açıklaması Arda Turan sakatlandı !
Bursaspor teknik direktörü Le Guen'den Volkan Şen açıklaması !
Bursaspor teknik direktörü Le Guen'den Volkan Şen açıklaması !
David Silva Fenerbahçe'de !
David Silva Fenerbahçe'de !
Volkan Şen Trabzonspor'da
Volkan Şen Trabzonspor'da
Fenerbahçe'nin istediği yıldız Göztepe ile anlaştı !
Fenerbahçe'nin istediği yıldız Göztepe ile anlaştı !
Trabzonspor genç yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti !
Trabzonspor genç yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti !
Galatasaray'a ağır fatura ! Tam 8 milyon euro
Galatasaray'a ağır fatura ! Tam 8 milyon euro
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim